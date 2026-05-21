Kjaer räddade kryss för Mjällby mot Elfsborg

Mjällby fick med sig ett kryss trots en lång skadelista mot Elfsborg.

Matchen slutade 1-1.



Elfsborg tog emot Mjällby.





Det var ett skadedrabbat Mjällby som kom till Borås under torsdagen. Tom Pettersson och Abdoulie Manneh saknades i truppen. Även Elliot Stroud och Timo Stavitski saknades på grund av skada. Dessutom fanns inte Axel Norén och Viktor Gustafson med på grund av avstängning.

På uppvärmningen tvingades även Abdullah Iqbal kasta in handduken efter en känning.

– Han fick en känning i ryggen, säger Karl Marius Aksum i TV4:s sändning.



Elfsborg satte tonen direkt och öppnade matchen klart piggast. Redan i den sjunde minuten tog hemmalaget ledningen när Leo Östman höll sig framme i straffområdet och skickade in 1–0.

Anfallaren var nära att utöka kort därefter. Östman fick ett nytt fint läge, men Mjällbys målvakt Noel Wallinder svarade för en stark räddning och höll kvar gästerna i matchen.

Mjällby hade däremot svårt att få spelet att stämma under den första halvleken och skapade få riktigt farliga målchanser. I slutminuterna kom dock ett av lagets bättre lägen när en hörna letade sig fram till Kjaer, som avslutade strax utanför den bortre stolpen.

– Vi måste bli bättre försvarsmässigt och vinna dueller. De kommer igenom oss för lätt, säger Mjällbys Jacob Bergström till TV4 i halvtid och fortsätter:

– Vi har inte heller lyckats skapa något och komma in i boxen. Vi måste bli bättre även där.



Ställningen i halvtid var 1-0 till hemmalaget.



Det dröjde inte lång tid i den andra halvleken innan Mjällby kvitterade. Malachowski vände elegant bort Elfsborgsförsvaret innan han spelade fram Jeppe Kjaer, som tryckte dit kvitteringen till 1–1.

Yegbe Mohammed var nära att återge Elfsborg ledningen efter att mittbacken drivit fram bollen på egen hand, men avslutet smet strax utanför målet.

Därefter präglades matchen av ett låst spel där båda lagen hade svårt att skapa några riktigt heta målchanser.

Mot slutet var det Mjällby som tryckte på mest i jakten på ett segermål, men den allra bästa chansen föll till hemmalaget. Fredrik Ihler fick iväg ett avslut i bra läge, men Noel Wallinder stod för en viktig räddning.

Matchen slutade därmed 1–1.



Startelvor:

Elfsborg: Pettersson – Mohammed, Holmén, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Beck, Östman, Zeneli

Mjällby: Wallinder – Miettinen, Svanberg, Tidstrand – Granath, Gustavsson, Malachowski Thorell, Leandersson – Kjaer, Bergström, Bang-Kittilsen