Heintz efter dubbla fullträffarna: ”Några kilo lättare”

Han inledde säsongen bra i svenska cupen, därefter har det gått knackigare för Tobias Heintz.

Under måndagen slog han till med två mål i IFK Göteborgs seger mot Degerfors.

– Det betyder mycket. Det känns som att jag är några kilo lättare, säger han till GP efter matchen.

Matchen mellan Degerfors och IFK Göteborg var över efter en halvtimme. Det var åtminstone känslan efter att Tobias Heintz gjort två mål och Max Fenger ett.



I den andra halvleken reducerade hemmalaget till 1-3 men kom aldrig närmare än så.



Att just Heintz, som värvades till IFK under vintern, fick göra två baljor var inte helt oviktigt för honom själv. Detta då han inte riktigt hade fått det att stämma under den allsvenska inledningen.



– Det betyder mycket. Det känns som att jag är några kilo lättare. Jag har blivit hämtad hit för att göra mål och poäng och vara en viktig del av laget, så det är skönt att få bidra, säger Heintz till GP efter matchen.



Att han har fått en viss del kritik på grund av hans prestationer är ingenting han har fokuserat på – även om det har nått honom.



– Man försöker att hålla det som folk säger utanför. Sedan är det alltid något man nås av och som man hör från familjen eller vännerna som kan prata om det. Ja, jag har hört lite. Det är en mental utmaning skulle jag säga, där du måste fokusera på dina egna grejer. Ta det första målet jag gör nu, det är något jag har tränat på varje dag på träningarna. Det handlar om att inte gräva ner sig för mycket.



Lagkamraten Max Fenger har däremot inte märkt av någon dipp i prestationerna hos Heintz.



– Jag är nöjd med Tobias, väldigt nöjd med honom. Det är en bra match för honom och skönt att han gör mål. Det är inte hans sista mål vågar jag lova. Han är kvalité och vi vet om hans nivå, säger han.



I nästa match ställs IFK Göteborg mot Malmö FF på hemmaplan. Den spelas på söndag, med avspark 14.00.