Göteborg tog tre viktiga poäng mot Degerfors

Under måndagskvällen gick den tionde allsvenska omgången i mål.

I Värmland tog Degerfors IF mot IFK Göteborg.

Då gjorde bortalaget tre mål på en halvtimme i den första halvleken – vilket räckte till tre poäng.

Efter nio allsvenska omgångar befann sig Degerfors IF på en sjundeplats med 13 inspelade poäng.



Fem placeringar bakom, med tio inspelade poäng, befann sig IFK Göteborg.



Under måndagskvällen ställdes de två lagen mot varandra på Stora Valla i Värmland.



Där dröjde inte bortalaget länge innan man tog ledningen i matchen.



Sex minuter efter att domaren blåst igång matchen skickade Tobias Heinz in 1-0 till Blåvitt, assisterad av Max Fenger.



Endast två minuter senare skulle ledningen dubblas, efter att Fenger själv nickat in sitt första mål för matchen.



2-0 efter mindre än tio minuter alltså, en helt okej start, men det var inte slut där.



En dryg halvtimme in i matchen dundrade Tobias Heinz in sitt andra mål för matchen genom ett kanonskott rakt upp i krysset.



Det blev slutresultatet i den första halvleken.



Tidigt in i den andra halvlek slog Marcus Rafferty till med ”Brukets” första mål för kvällen. Detta efter att han snyggt lirkat in bollen förbi Bishesari på passning av Omar Faraj.



Det hade endast gått sju minuter när han skickligt lirkade in 1-3, assisterad av Omar Faraj.



Något mer mål från Degerfors, eller Blåvitt, skulle inte komma och matchen slutade med en 3-1-seger för Göteborg som klättrar upp till en niondeplats.





Startelvor:



Degerfors IF: Forsell – Hien, Pikkarainen, Morgado – Ohlsson, Netabay, Ohlsson, Lindell – Barsoum, Faraj, Rafferty.



IFK Göteborg: Bishesari: Eriksson, Svensson, Erlingmark, Tolf – Pascal Lundqvist, Kruse, Jagne – Clemmensen, Fenger, Heintz.