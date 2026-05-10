Helanders oro inför speciella matchen: ”Är nog lite tudelat”

BK Häckens Filip Helander möter sin gamla klubb Malmö FF.

Då är familjen från Skåne tudelade vilket lag de ska heja på.

– Förhoppningsvis hejar de på mig. Men det är väl nog lite tudelat tror jag, bland vänner i alla fall, säger Filip Helander till FotbollDirekt.

BK Häckens mittback Filip Helander är en given startspelare för Hisingelaget och söndagens match mot Malmö FF blir extra speciellt för honom. Han ser nämligen extra mycket fram emot mötet då han är från Malmö och har representerat klubben.

– Självklart, en match som vi ser fram emot och som jag ser fram emot personligen såklart. Med tanke på att jag är från Malmö och har spelat i Malmö FF så är det lite speciellt, säger Filip Helander till FotbollDirekt.