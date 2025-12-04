Hellberg om beslutet att lämna Hammarby: ”Öppen med att England varit en dröm”

Efter två framgångsrika säsonger och två raka andraplatser lämnade Kim Hellberg Hammarby för Middlesbrough.

I en intervju med Fotbollsmorgon berättar 37-åringen om beslutet.

När det stod klart att Kim Hellberg skulle lämna Hammarby efter två starka säsonger var det många supportrar som reagerade med förvåning. Men enligt honom själv var flytten till England lika oväntad för honom.

– Jag har varit väldigt öppen och ärlig med att England varit en dröm som jag i stunder inte ens trott var möjlig, säger han i Fotbollsmorgon.

Hellberg kom till Hammarby med tydliga ambitioner, och trots att han fått erbjudanden från andra länder med betydligt högre löner har han aldrig övervägt att lämna – förrän nu.

– Min målsättning har varit att vara i Hammarby. Jag har under den här perioden kunnat tjäna tio gånger så mycket i andra länder, men det har aldrig lockat. Men England… den möjligheten är så gigantisk för en svensk tränare. Så stor att jag var tvungen att ta den.

När de första kontakterna med engelska klubbar kom såg han det inte som ett realistiskt scenario.

– Det var allt från Steven Gerrard och andra stora namn man känner igen. Det kändes som ett långt skott att jag skulle få möjligheten att träna Middlesbrough.

Men processen gick fort. Han åkte över på möten, klickade med klubben – och plötsligt stod han på planen inför mötet med Coventry och presenterades som ny tränare.

– Det var första gången jag tänkte: ”Jäklar, jag är i England och tränare för en väldigt stor klubb”. Det var en häftig stund