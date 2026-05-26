Hemma från Qatar – dök upp på Kaknäs: ”Kanske på vår lista…”

STOCKHOLM. Filip Sidklev är hemma på semester från proffsäventyret i qatariska Al Bidda.

Då dök målvakten upp på Djurgårdens träning – inte bara för att hålla i gång.

– Han kanske är på vår lista, säger Jani Honkavaara kryptiskt till FotbollDirekt.

Sedan flytten från Brommapojkarna 2024 har Filip Sidklev hållit sig utomlands, först i grekiska Aris och sedan förra sommaren i qatariska Al Bidda.

Säsongen borta i Mellanöstern är över och då passade målvakten på att träna med Djurgården.

– Han har uppehåll i Qatar och tränar med oss i två dagar. Vi har gett honom tillåtelse att vara här, tidigare var ju Jacob (Widell Zetterström) också här. Det är ett bra läge för oss att se andra möjligheter, men ärligt talat hade jag inte mycket tid att se honom i dag. Nikos (Gkoulios, målvaktstränare) var ansvarig för det, säger Jani Honkavaara.

Är det aktuellt att värva honom?

– Inte ännu. Han kanske är ett namn på listan, men just nu tittar vi inte på någonting. Vi får se vad som händer.

Men han var här för att visa upp sig?

– Ja, han ville själv men så ville också Nikos se honom, hur han är och så. Så det är en anledning till varför han är, men också för att han själv frågade om han fick komma.

Svarar på Manojlovics jobbiga sits: ”Han överväger kanske något annat”

I Djurgården finns redan Jacob Rinne och Filip Manojlovic på målvaktsposten, där Manojlovic som spelade merparten av matcherna i fjol tappat sin plats till Rinne den här säsongen.

När FD frågar Honkavaara om det kan vara aktuellt att göra en switch med Manojlovic ut och Sidklev in svarar han svävande.

– Det är inte lätt för Filip (Manojlovic) att sitta på bänken. Vi är alla är glada för att vi har två så bra målvakter, men det är ingen bra situation för Filip och han överväger kanske något annat, säger Djurgårdens tränare och fortsätter:

– Men det är inte bara hans beslut, för han har kontrakt med oss nästa säsong också.