Svenskens sorg – brodern död

Fredrik de Ron
Den svenska tränaren Martin Falk har sorg.
Storebrodern Fredrik har gått bort efter en tids sjukdom.
– Det här är ett otroligt tungt och sorgligt besked att få, säger Molde i ett uttalande.

IFK Norrköpings tränare Martin Falk under presskonferensen efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan IFK Norrköping och Sirius den 1 november 2025 i Norrköping.
Martin Falk, 31, tränare i norska Molde, meddelade tidigare i maj att hans äldre broder Fredrik är sjuk i cancer. I dag, tisdag, bekräftar den norska klubben att storebrodern har gått bort efter en tids sjukdom.

– Det här är ett otroligt tungt och sorgligt besked att få. Våra tankar går först och främst till Martin och hela familjen i sorgen över förlusten av en son och bror, säger klubbens VD Vegard Storvik i ett uttalande.

Blixt-visit till Sverige

På grund av broderns hälsa fick Martin Falk resa hem till Sverige för att ta farväl.

– Vi är mycket tacksamma att han kunde resa hem till Sverige direkt efter att laget landade på Gardermoen på söndagen, och att han kom fram i tid för att ta ett sista adjö till Fredrik, tillsammans med sin familj. Det betyder mycket, fortsätter Molde-toppen.

Martin Falk spenderade säsongen 2025 som tränare i IFK Norrköping. Han har en bakgrund inom bland annat AIK och Malmö FF.

