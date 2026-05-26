Svenskens sorg – brodern död

Den svenska tränaren Martin Falk har sorg.

Storebrodern Fredrik har gått bort efter en tids sjukdom.

Martin Falk, 31, tränare i norska Molde, meddelade tidigare i maj att hans äldre broder Fredrik är sjuk i cancer. I dag, tisdag, bekräftar den norska klubben att storebrodern har gått bort efter en tids sjukdom.

– Det här är ett otroligt tungt och sorgligt besked att få. Våra tankar går först och främst till Martin och hela familjen i sorgen över förlusten av en son och bror, säger klubbens VD Vegard Storvik i ett uttalande.

Blixt-visit till Sverige

På grund av broderns hälsa fick Martin Falk resa hem till Sverige för att ta farväl.

– Vi är mycket tacksamma att han kunde resa hem till Sverige direkt efter att laget landade på Gardermoen på söndagen, och att han kom fram i tid för att ta ett sista adjö till Fredrik, tillsammans med sin familj. Det betyder mycket, fortsätter Molde-toppen.

Det er med stor sorg vi i Molde Fotballklubb har mottatt budskapet om at storebroren til Martin Falk, Fredrik, har gått bort etter en tids sykdom.



— Molde Fotballklubb (@Molde_FK) May 26, 2026

Martin Falk spenderade säsongen 2025 som tränare i IFK Norrköping. Han har en bakgrund inom bland annat AIK och Malmö FF.