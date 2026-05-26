Svenskens sorg – brodern död
Den svenska tränaren Martin Falk har sorg.
Storebrodern Fredrik har gått bort efter en tids sjukdom.
Martin Falk, 31, tränare i norska Molde, meddelade tidigare i maj att hans äldre broder Fredrik är sjuk i cancer. I dag, tisdag, bekräftar den norska klubben att storebrodern har gått bort efter en tids sjukdom.
– Det här är ett otroligt tungt och sorgligt besked att få. Våra tankar går först och främst till Martin och hela familjen i sorgen över förlusten av en son och bror, säger klubbens VD Vegard Storvik i ett uttalande.
Blixt-visit till Sverige
På grund av broderns hälsa fick Martin Falk resa hem till Sverige för att ta farväl.
– Vi är mycket tacksamma att han kunde resa hem till Sverige direkt efter att laget landade på Gardermoen på söndagen, och att han kom fram i tid för att ta ett sista adjö till Fredrik, tillsammans med sin familj. Det betyder mycket, fortsätter Molde-toppen.
Martin Falk spenderade säsongen 2025 som tränare i IFK Norrköping. Han har en bakgrund inom bland annat AIK och Malmö FF.
