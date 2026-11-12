Uppgifter: Hammarby vill värva Gustafson

Hammarby vill värva tillbaka Samuel Gustafson från Japan.

Enligt Aftonbladet är mittfältaren ett prioriterat mål inför vintern och en första kontakt ska redan ha tagits.

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Hammarby försöker värva tillbaka Samuel Gustafson från Japan, enligt Aftonbladet.

Enligt tidningen är mittfältaren ett prioriterat värvningsmål inför vintern. En första kontakt ska ha tagits och Hammarby uppges nu undersöka möjligheterna att genomföra en övergång. Samtal mellan parterna pågår, enligt uppgifterna.

31-åringen har tillhört japanska Urawa Red Diamonds sedan flytten från BK Häcken efter säsongen 2023. Dessförinnan var han en av nyckelspelarna i Häckens guldliga lag 2022.

Gustafson har även representerat det svenska landslaget vid 13 tillfällen.