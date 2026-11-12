Delad pott mellan Barcelona och Arsenal – norsk uppvisning

Barcelona tog emot Arsenal på Camp Nou.

Då blev det varsin poäng in i Champions Leauges ligafas.

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Barcelona och Arsenal som båda har vunnit Champions Leauge möttes under torsdagskvällen.

För Arsenal är Stina Blackstenius skadad och Smilla Holmberg fick sitta på bänken hela matchen. Men det blev ändå nordiska mål.

I första halvlek kunde Frida Maanum ge gästerna Arsenal ledningen men i början av andra halvleken kunde Caroline Graham Hansen kvittera efter ett kanonskott.

Efter delad pott är nu Arsenal fyra och Barcelona tvåa i tabellen och ligger just nu på kvartsfinalsplats.