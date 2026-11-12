Beskedet: Wilma Wärulf avslutar karriären

BP kommer med ett besked.

Wilma Wärulf avslutar fotbollskarriären i samband med damallsvenskans sista omgång.

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BP:s legend, Wilma Wärulf, meddelar att hon väljer att avsluta sin fotbollskarriär. Hon anslöt 2020 och har spelat både i elitettan och damallsvenskan med BP.

Den sagan är nu över.

– Jag har kollat igenom gamla bilder och då kommer känslorna tillbaka. När jag kom var jag verkligen så här: ”Jag ger det tre månader, så får vi se om jag ens trivs där borta.” Jag hade aldrig bott själv förut och skulle flytta till en storstad. Men jag kände ganska direkt att jag var hemma här. Jag har alltid trivts jättebra i föreningen och laget. Även om det har varit många olika spelare mellan åren har det alltid varit ett skitbra gäng. Så summeringen är väl tio av tio, säger Wilma Wärulf via klubbens uttalande.

Sportchef Staffan Jacobsson:

– Nu slutar den jag har jobbat längst med på damsidan. Sju säsonger är fantastiskt i dagens fotboll. Att dessutom skriva sju ettårsavtal är magiskt! När hon kom från Sundsvall hade hon aldrig åkt tunnelbana, nu rör hon sig världsvant i stan. Det kommer att bli konstigt att dra igång 2027 utan Wilma. Men jag kommer att minnas hörnorna direkt i mål, löpningarna längs vänsterkanten och hennes noggrannhet med planering och förberedelser. Tack för allt!