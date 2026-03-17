Hjelmberg myser kring stjärnans utspel: ”Inte så överraskande”

Sebastian Tounekti var på plats på Stockholmsderbyt i söndags och Celticstjärnan var inte blyg när han rankade Hammarbys supportrar högre än skotska storklubbens dito.

Sportchef Mikael Hjelmberg myser kring uttalandet.

– Kul att höra, men inte så överraskande, säger han till FD med ett leende.

Foto: Bildbyrån

Han kom till Hammarby inför fjolårssäsongen, men lämnade bara halvåret senare i en jätteaffär där Celtic betalade omkring 60-70 miljoner kronor för yttern.

Men under söndagen var Sebastian Tounekti tillbaka i Stockholm för att stötta Hammarby i cupderbyt mot Djurgården.

Efter 1-0-viktorian tokhyllade norrmannen, som valt att representera Tunisien på landslagsnivå, Bajens supportrar.

”Hammarbys supportrar är världsklass. Det är något av de bästa jag upplevt och kanske något av det bästa jag kommer uppleva. Det var helt enormt att vara tillbaka och uppleva trycket igen” sa Tounekti som rankar Bajens supportrar högre än Celtics grönvita dito.

”Det är lite skillnad på supporterkulturen i Sverige och Skottland. Här (i Hammarby) är det bra volym genom en hel match på ett annat sätt”.

När FD berättar för Mikael Hjelmberg vad sportchefens gamla adept sagt om Bajens supportrar nickar han instämmande.

– Kul att höra, men inte så överraskande, säger Hjelmberg och fortsätter:

– Jag håller med om det han säger. Vi var över och tittade på en Europamatch med Celtic i höstas, om de mötte Sturm Graz hemma… Jag var besviken på stämningen. Det kunde bli bra tryck vid en tackling, hörna eller när något annat hände, men annars var det rätt grått och trist. Ja, rätt dött faktiskt.

”Han känner starkt för Hammarby”

Tounekti var i samma FD-intervju häromdagen inne på att kärleken för själva klubben Hammarby också är rejäl.

”Min tid i Hammarby är bland de bästa i karriären. Även om det var en kort sejour har jag fått massor av vänner. Det var fint att vara tillbaka”, sa 23-åringen.

Även detta får Hjelmberg att mysa till.

– Han hörde av sig två dagar innan derbyt och frågade om vi kunde lösa biljetter. Jättekul så klart att han ville komma och kolla. Som du själv säger var han här en kort tid men uppenbarligen har han goda lagkamrater och känner starkt för Hammarby. Så ja, det är verkligen jättekul.