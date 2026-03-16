Stjärnans hyllning efter sin Bajen-exit: ”Det bästa jag kommer uppleva”

STOCKHOLM. Sebastian Tounekti lämnade Hammarby för stora pengar i somras.

Trots att han nu spelar i Celtic som har supportrar kända runtom i hela världen rankar han Bajens dito högre.

– Det är något av de bästa jag upplevt och kanske något av det bästa jag kommer uppleva, säger den tunisiska landslagsmannen till FotbollDirekt.

Precis som Abdelrahman Boudah fanns också Sebastian Tounekti på plats på derbyt i går för att heja fram Hammarby.

Trots att norrmannen som valt att representera Tunisien på landslagsnivå bara gjorde ett halvår i Bajen innan han såldes för närmare hundra miljoner kronor till Celtic i augusti hyser han starka känslor för Stockholmsklubben.

– Min tid i Hammarby är bland de bästa i karriären. Även om det var en kort sejour har jag fått massor av vänner. Det var fint att vara tillbaka, säger Tounekti som på grund av två dagars ledighet fick möjligheten att flyga in från Skottland.

Celtics supportar är kända världen över, inte minst för Old firm-derbyna mot Rangers. Men Tounekti rankar Bajens dito högre.

– Hammarbys supportrar är världsklass. Det är något av de bästa jag upplevt och kanske något av det bästa jag kommer uppleva. Det var helt enormt att vara tillbaka och uppleva trycket igen, säger Tounekti och fortsätter:

– Det är lite skillnad på supporterkulturen i Sverige och Skottland. Här är det bra volym genom en hel match på ett annat sätt.