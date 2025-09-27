Honkavaara: ”Påverkar så klart – inte optimalt”

STOCKHOLM. Jacob Rinne missade två träningar i veckan på grund av sjukdom.

Det kan drabba honom negativt inför uttagningen mot Halmstad på måndag.

– Det är inte en optimal vecka med den andra målvakten (Filip Manojlovic) på plats och tränar på, säger tränaren Jani Honkavaara till FD.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens målvaktssituation har varit ett lyxproblem sedan Filip Manojlovic anslöt inför säsongen. Serben, med meriter från Getafe och Röda Stjärnan, har vaktat merparten av matcherna i allsvenskan medan Jacob Rinne stod allt i vårens Conference League-slutspel – detta då Manojlovic inte hann bli registrerad.

Rinne har dock mot slutet fått stå ett par matcher, bland annat i derbyna mot AIK och Hammarby. Senast var dock Manojlovic tillbaka i målet, detta i segern borta mot Malmö FF.

Frågan är förstås vem som står på måndag i hemmamötet med Halmstad?

Jacob Rinne var sjuk tidigare i veckan och missade två träningar. Det kan göra att Honkavaara återigen väljer serben Manojlovic på måndag.

– Det påverkar såklart, men det viktigaste är vad han presterar, säger Honkavaara om Rinne och fortsätter om svenska målvaktens chanser till spel på måndag:

– Det är inte en optimal vecka med den andra målvakten (Manojlovic) på plats och tränar på.

Rinne: ”Jag tror ingenting”

Rinne själv vill inte sia om huruvida sjukdomen tidigare i veckan nu stjälper honom mot HBK.

– Nej, jag tror ingenting.

Hur illa var sjukdomen för dig, låg du däckad hemma?

– Nej, det var inte så farligt. Jag åkte in till Kaknäs i tisdags och gjorde lite tester. De sa att jag inte såg jättepigg ut och att det var bättre att jag åkte hem så att jag inte skulle smitta någon, säger Rinne till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag var hemma men det bröt aldrig ut något, så det var inte så farligt.