Hoppas på comeback mot MFF: ”Positiv kring måndag”

KARLBERG. Han har inte varit tillgänglig för AIK sedan i början av februari.

Nu hoppas Mads Thychosen vara redo för spel mot Malmö FF på måndag.

– Om det vore upp till mig hade jag gärna varit redo nu, berättar dansken för FotbollDirekt.

Den 2 februari spelade han 90 minuter i cuppremiären mot Västerås SK på Strawberry arena. Sedan dess har Mads Thychosen dragits med dubbla ljumskbråck som har hållit honom borta från spel.

Efter ett ingrepp för en dryg månad sedan har den danske högerbacken nu tränat så gott som fullt med AIK under en period. Under tisdagens pass på Karlberg var han med fram till det vankades matchspel, där han agerade joker.

– Utöver det var det fullt, så det var skönt, berättar Thychosen för FotbollDirekt.

Inga komplikationer?

– Nej, jag mådde bra. Och det hoppas jag att jag gör i morgon också.

Hur skönt är det för dig att kunna springa runt utan hämningar och spela fotboll igen?

– Det är jätteskönt. Det har varit en lång tid där det inte har gjort ont nu och att vara ute och göra det man älskar är skönt. Det är fantastiskt, säger Thychosen och ler.

Skadan 28-åringen drabbades av var alltså dubbla ljumskbråck, som kom att opereras. Det menar dock dansken är en tämligen vanlig skada för de som delar hans yrke.

– Jag tror att många fotbollsspelare har det om jag ska vara ärlig. Men vissa får också större problem av det än andra, utan att vara jätteinsatt i det. Som jag förstår det är det lite olika hur stor smärtan är och för mig blev det värre under en längre period. Därför var det dags att göra någonting, vilket vi har gjort. Nu hoppas jag vara 100 procent tillbaka snart.

Kan göra comeback hemma mot Malmö: ”Vi följer planen”

Med “det” menar Thychosen ingreppet han gjorde för en dryg månad sedan. Då var prognosen för att återvända till träningsplanen omkring en månad, vilket han följde.

– Det var det vi fick höra när de opererade, att return to play var fyra till sex veckor. Vi följer planen.

Return to match play då?

– Om det är upp till mig så hade jag gärna varit redo nu, men man måste också ha lite tålamod. Jag har legat ganska still i många veckor och man vill inte riskera att någonting annat kommer. Då är det kanske bättre att ta någon dag extra i stället för att forcera igenom något.

Så det är inte realistiskt med spel den här veckan?

– Det beror på vad du menar med den här veckan, förklarar Thychosen.

Om jag säger måndag nästa vecka då?

– Jag tror att det inte är möjligt (med spel) på torsdag, då jag behöver lite fler träningar. Det får jag förhoppningsvis under helgen och sedan får vi se. Men jag är positiv kring måndagen, avslutar dansken.

På måndag tar AIK emot Malmö FF på Strawberry arena. Under torsdagen gästar man Degerfors IF på Stora Valla.