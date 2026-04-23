Hyllar AIK-ikonen inför Degerfors: ”Absolut respekt”

Henok Goitom spelade 293 matcher för AIK.

Nu tar han emot sin gamla klubb på Stora Valla.

– Det är en av de mer luriga motståndarna att möta, säger AIK-tränaren José Riveiro.

Han är en av AIK:s mest meriterade spelare genom åren och var bland annat med och vann SM-guld med klubben 2018.

Efter säsongen 2021 tackade Henok Goitom för sig som spelare i samband med att ha gjorde sitt 100:e mål i den allsvenska avslutningen mot Sirius. Sedan dess har den i dag 41-årige Goitom sadlat om till fotbollstränare och bland annat basat över sin före detta klubb under två interimperioder.

Sedan sommaren förra året har den före detta anfallaren varit huvudtränare för Degerfors, som med nöd och näppe höll sig kvar i allsvenskan i den avslutande omgången. Det vet AIK:s nya huvudtränare José Riveiro om, och tillägger:

– Han har spelat i Spanien också, säger den Galicien-födde tränaren.

Den tämligen nybakade proffstränaren har tagit stora kliv under de senaste åren, menar Riveiro

– Han gör det bra där efter att också ha gjort det bra i AIK:s akademin. Han har jobbat med några nuvarande medlemmar i staben också och vi känner till honom helt okej skulle jag säga. Han tog över Degerfors under en tuff period förra året och lyckades hålla kvar dem och bli bättre. Nu tycker jag att det är en av de mer luriga motståndarna som är tuffa att spela mot, speciellt på deras hemmmaplan.

Riveiro fortsätter:

– De har bra offensiva spelare och en klar idé om vad de vill göra när de har bollen. Det är också en tränare som har mycket erfarenhet som fotbollsspelare som han säkerligen förmedlar till laget. Det är en av bortamatcherna som alltid är svåra att hantera. De kommer att vara väldigt motiverade att möta AIK och för oss är det en väldigt viktigt match. Jag kommer att säga det varje vecka, men det är alltid tre poäng på spel och det spelar ingen roll om det är Degerfors, Malmö, Elfsborg eller något annat lag vi möter.

Betyget på Stora Vallas gräsmatta: ”Inte perfekt”

Henok Goitom spelade som sagt nära 300 matcher för sitt AIK men har även en bakgrund som proffs i både Italien och Spanien. Däremot är han, enligt Riveiro, mest känd för sin tid i allsvenskan.

– Han är fortfarande ett stort namn i AIK som fotbollsspelare och som fansen har goda minnen av. Vi har en absolut respekt för honom och hans lag. Jag är glad över att ha honom som motståndare också, berättar han.

Har du pratat något med spelare som Papagiannopoulos och Nordfeldt, som har spelat med honom?

– Nej, vi har tillräckligt med information om laget och deras sätt att tänka. Vi är förberedda att möta ett bra lag som förmodligen har en bra matchplan. Vi accepterar uppgiften, förklarar Riveiro.

Matchen mellan Degerfors och AIK spelas under torsdagen, och på en gräsmatta som kanske inte bjuder in till någon fröjdfull passningsfotboll – om man tolkar spanjoren rätt.

– Vi behöver anpassa oss till miljön och kvaliteten på underlaget. Baserat på det jag har sett under deras hemmamatcher är gräset… Inte perfekt för något av lagen. Det lag som är bäst på att anpassa sig till underlaget kommer att ha en fördel. Det handlar om att vara konsekventa i försvarsdelen och vid fasta situationer, man behöver alltid vara 20 procent bättre i allting under bortamatcher. Man måste också ha tålamod, för vi kommer att få våra chanser under 90 minuter, avslutar Riveiro.