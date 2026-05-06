Hyllar Dif-målvakten – efter mardrömsbeskedet

Djurgårdens Malkolm Nilsson Säfqvist tvingas avsluta karriären efter en skada.

Hans tidigare tränare Magnus Haglund lider med målvakten.

– Jag tror garanterat att han hade fått ytterligare flera fina år i sin karriär, säger den förre HBK-tränaren till FotbollDirekt.

Under onsdagen meddelade Djurgården att målvakten Malkolm Nilsson Säfqvist, 32, tvingas avsluta karriären. Anledningen är en armbågsskada han ådrog sig i Conference League-matchen mot Pafos för ett lite mer än ett år sedan.

När FotbollDirekt ringar upp hans tränare, Magnus Haglund, från tiden i Halmstads BK har han inte tagit del av den tragiska nyheten.

– Det är väldigt tråkigt därför att Malkolm är en väldigt duktig målvakt som garanterat hade haft mer att ge. Jag hade honom 2019 till 2023. Jag hade ju honom alltså i fem säsonger och han var väldigt, väldigt bra i Halmstad, säger Haglund till FotbollDirekt.