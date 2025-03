Hyllar lagkamraterna efter succén: ”Laget som sätter mig i bra lägen”

Omar Faraj hade show på Örjans vall denna söndag.

Degerfors-anfallaren stod för alla fem målen i 5–0-segern mot Halmstads BK.

– Det är truppen, det är laget som sätter mig i bra, säger han till Max efter matchen.

Dagen premiär mellan Halmstads BK och Degerfors kändes på förhand som en jämn match.

Så blev det inte efter att Omar Faraj valt att ta allt i egna händer.

Degerfors nygamle anfallare stod för fem av fem mål när Halmstads BK besegrades med 5–0.

– Riktigt skön känsla, mycket släpper, jag har gjort några mål under försäsongen men försäsongen spelar ingen roll, men jag lyckades nästan göra lika många mål under idag som under försäsongen, ett mål ifrån, säger han till Max efter matchen.

Samtidigt som Faraj kommer att få rubrikerna efter denna otroliga insats, så var anfallaren väldigt noga med att hylla lagkamraterna efter matchen.

Han menar på att det är tack vare laget som han gör fem mål idag.

– Det är truppen, det är laget som sätter mig i bra lägen. Både 1–0 och 2–0, båda straffarna. Jag jobbar också men de ger mig mycket att jobba på, man knegar och ibland så får man utdelning, idag får jag tacka mina lagkamrater och vi har en hållen nolla, det får man inte glömma, det är riktigt starkt av laget.

För Degerfors väntar IFK Värnamo på hemmaplan i nästa omgång.