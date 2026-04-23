Hyllas stort – kan ändå petas i derbyt

STOCKHOLM. Mikael Marqués fick chansen från start mot Elfsborg och hyllas stort av Jani Honkavaara.

Ändå kan Djurgårdens tränare komma att bänka mittbacken för att spela Jacob Une och Miro Tenho tillsammans mot Hammarby.

– De har en lång historia tillsammans och jag vill inte ändra hela tiden, säger finländaren till FotbollDirekt.

Jani Honkavaara har tidigare fått brottats med lyxproblemet på målvaktsposten där Filip Manojlovic var huvudvalet i fjol, men där Jacob Rinne nu tagit över platsen.

I stället för frågor om vem ska stå i Djurgårdens mål har fokus nu riktats mot de två mittbacksplatserna. Trots att Marcus Danielson i vintras valde att lämna klubben är konkurrensen mördande. Honkavaara har främst valt att spela Jacob Une och Miro Tenho, men där duon utmanas rejält av Mikael Marqués och Leon Hien.

– Det är ett nytt problem att prata om nu, säger Honkavaara och skrattar.

– Jag roterar, andra tränare väljer att ha samma spelare på bänken hela tiden. Det är det ingen som pratar om.

Efter att Djurgården förlorade sin cuppremiär mot Falkenberg i februari offrades Mikael Marqués från elvan, mittbacken som värvades in skadad från VSK efter sin megasuccé där 2024.

Fram till onsdagskvällen hade Marqués inte fått starta som mittback (vikarierade som högerback i sjuke Piotr Johanssons frånvaro i hemmapremiären mot Kalmar FF) – men så borta mot Elfsborg nu valde Honkavaara att slänga in 24-åringen bredvid Miro Tenho.

Det blev visserligen förlust med 2-1 i en match som Djurgården dominerade i, men Honkavaara är belåten med vad han såg från mittlåset som också spelade tillsammans mot just Falkenberg för två månader sedan.

– Jag är nöjd med Marqués insats, han är väldigt bra med bollen och väldigt snabb som gör att han stoppar kontringar, säger Honkavaara och fortsätter:

– Vi har fyra riktigt bra mittbackar och har roterat lite där Une nu vilade mot Elfsborg. Han har ju annars spelat de flesta matcherna.

”Marqués och Leon är framtiden”

Förutom Tenho, Une och Marqués finns också Leon Hien från Degerfors, vinterförvärvet som är lillebror till landslagets Isak Hien som gjorde sådan succé i Dif 2022 vilket ledde till såväl Serie A som Blågult.

– Jag förstår att Marqués och Leon är framtiden. Vi vill ge de båda matcher, men vi behöver också stabilitet. Une och Miro har en lång historia tillsammans och det blir lätt att placera de ihop igen. Jag vill inte ändra hela tiden, säger Honkavaara.

Det låter som att du kommer välja Une bredvid Tenho i derbyt?

– Det kan bli så, säger Honkavaara och ler innan han tillägger:

– Eller så blir det kanske inte så.