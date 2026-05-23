JUST NU: Så startar BP och Uppsala

Brommapojkarna tar emot IK Uppsala i damallsvenskans sjunde omgång.

Så ställer lagen upp.

BP tar emot nykomlingarna IK Uppsala i damallsvenskan. Det är tre viktiga poäng som står på spel i kampen om att klara sig kvar i damallsvenskan.

Startelvor

BP: Ekstrand – Engman, Laukström, Wulff, Garmfors – Gibson, Svedberg – Dahlqvist, Bengtsson, Thörnqvist – Lillbäck.

Uppsala: Nurmi – Mattson, Andersson, Ronqvist, Ragnarsson – Ek – Fredgren. Leffler, Klingberg – Bång, Lindström.