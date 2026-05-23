Var kan man se damernas Champions Leauge-final?

Världens bästa klubblag ska utses när Barcelona möter Lyon i Champions Leauge-finalen.

Barcelona som förlorade fjolårets final mot Arsenal har nu chans till revansch.

Här är allt du behöver veta inför Champions Leauge-finalen.

Damernas Champions Leauge-final ska avgöras. Efter en lång ligafas står det klart att det är Barcelona och Lyon som möts i Oslo på Ullevål Stadion. Barcelona har fyra raka finaler i ryggen medan Lyon glädjer sig åt att man är tillbaka i finalen efter några år utan final.

I kvartsfinalen slog Barcelona ut Real Madrid och Lyon slog ut Wolfsburg. I semifinalen kunde Barcelona besegra Bayern München och Lyon vände och vann mot fjolårssegraren, Arsenal. Kvartsfinalen och semifinalen spelades i dubbelmöten men finalen är en match, till skillnad från Europa Cup-finalen.

Arena: Ullevål, Oslo

Datum: 23 maj 2026 .

. Avsparkstid: 18.00

Streamingplattform: Disney Plus och TV4 Play

Var kan jag streama Champions Leauge-finalen mellan Barcelona och Lyon?

Disney Plus äger rättigheterna och sänder finalen.

För att kunna streama finalen behöver du ett abonnemang på Disney +. Ett abonnemang kostar allt från 69 till 159 kronor i månaden beroende på om du vill ha reklam eller inte. Sport ingår i samtliga abonnemang. Det finns även möjlighet att se finalen på TV4 Play om du har ”TV4 Play sport fotboll som just nu kostar 224 kronor för en månad. Har du Tele2 Play eller Telia så ska du ha möjlighet att se matchen via dessa.

Norska stjärnorna på hemmaplan

Barcelonas Caroline Graham Hansen och Martine Fenger (B-laget) möter Lyons Ada Hegerberg och Ingrid Syrstad Engen. Det blir en kamp mellan de norska stjärnorna och två av dessa kommer få lyfta pokalen i hemlandet Norge. Ingrid Syrstad Engen möter sitt före detta lag, Barcelona. Vilket kommer bli extra speciellt för henne.

Det kommer även vara en final med världsstjärnor. Alexia Putellas och Aitania Bonmati ställs mot världens bästa unga spelare, Lily Yohannes. Det blir en final full med stjärnor och