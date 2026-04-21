I skuggan av Djurgårdens rekordaffärer: ”Tanken har slagit mig många gånger”

Samuel Dahl och Keita Kosugi gick båda för stora pengar till Europas toppligor.

Men egentligen var det Rami Kaib som skulle fått det genomslaget i Djurgården.

– Den tanken har slagit mig många gånger, säger 28-åringen till FotbollDirekt.

Efter att Elias Andersson sålts till Lech Poznan sommaren 2023 värvade Djurgården ett prestigenamn som ersättare.

Den förre allsvenska stjärnbacken Rami Kaib med meriter från det tunisiska landslaget hämtades in från Heerenveen – men Nyköpingssonen fick en mardrömsstart i Djurgården med sin startdebut mot sin forna klubb Elfsborg.

Boråsarna vann med 4-0 i Stockholm och kort senare tappade Kaib sin plats till doldisen och backupen Samuel Dahl som i samma veva värvats in från superettan och ÖSK.

Dahl visade sig bli en sensation och blott ett år efter att han petade Kaib var han både landslagsman och såld till Roma för en affär som gav Djurgården en transfersumma på omkring 50 miljoner kronor i ett första läge.

Då hade Kaib redan lämnat Djurgården. För efter bara ett halvår i Dif valde vänsterbacken att återvända till Elfsborg – där dock Niklas Hult var före i hierarkin vilket gjorde att han inför 2025 i stället lånades ut till Halmstads BK.

Från HBK fick han sedermera se hur Dahls efterträdare på vänsterbacksplatsen i Djurgården, Keita Kosugi, också blev en sensation vilket ledde till en 60-miljonersaffär till Bundesliga och Frankfurt i vintras.

”Jävlar, vilka vänsterbackar”

Kaib som inför den här säsongen permanent skrev på för HBK medger att det lika gärna kunnat vara han som blev det som Dahl och Kosugi blev i Djurgården.

– Den tanken har slagit mig många gånger. Va fan, klart man tänkt ”jävlar, vilka vänsterbackar”. Elias Andersson, Dahl och så Kosugi, det har verkligen gått bra för vänsterbackarna i Djurgården, säger Kaib som sedan kommer på sig själv om sin egen situation i klubben.

– Jag kom in helt fel, helt feltajmat. Min första start var mot Elfsborg och vi torskade med 4-0… dessförinnan hade jag inte spelat 90 minuter på hur länge som helst. Djurgården visste om det, men hade vi vunnit den matchen mot Elfsborg med 4-0 i stället hade det kanske varit jag som blivit såld.

Keita Kosugi.

Det blev inga fler starter i Dif-dressen. Totalt gjorde Kaib fem framträdanden i huvudstadsklubben. Ändå är 28-åringen inte bitter.

– Det är små marginaler i fotboll. Det går inte att förutse sådant. Som sagt, hade vi vunnit matchen mot Elfsborg med 4-0 och jag kanske gjort en assist, då hade allt sett annorlunda ut. Då hade Djurgårdens supportrar älskat mig och jag hade fått värsta självförtroendet. Ja, det är väldigt små marginaler.