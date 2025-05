IFK Göteborg har polisanmält: ”Han greps”

Skandalscener på Gamla Ullevi när en planstormare försökte slå en spelare.

Nu har IFK Göteborg gjort en polisanmälan.

– Jag hoppas att ordningsmakten lagför den här, säger klubbens ordförande Magnus Nilsson enligt Fotbollskanalen.

Östers IF vann mot IFK Göteborg med 1–0 på Gamla Ullevi under torsdagkvällen. Det var dock andra rubriker under kvällen då en person från Blåvitts klacksektion stormade in på planen och måttade ett slag mot Öster-spelaren Sebastian Starke Hedlund.

IFK Göteborgs säkerhetschef Jonas Arlmark förklarar att klubben har gjort en polisanmälan.

– Jag har ingen aning vem det var. Han greps och blev överlämnad till polismyndigheten. Det har gjorts en polisanmälan. Vi gör det på alla brott som sker på arenan, säger han enligt Fotbollskanalen.

– Han kommer med all sannolikhet bli avstängd för en avsevärd tid och det kommer givetvis också rendera i en arrangörsavstängning, samt tillträdesförbud, fortsätter han.

Klubbens ordförande Magnus Nilsson om händelsen.

– Det är inte positivt, givetvis. Vi får sätta oss ner och fundera på hur vi ska förebygga det framöver. Sedan är det en skild match, det är tråkigt att vi förlorar. Men det överskuggas av det som händer. Jag kan inget mer än att skarpt fördöma det. Det drabbar vår förening.

Nilsson önskar även se personen straffas efter skandalscenerna.

– Jag hoppas att ordningsmakten lagför den här (supportern). Det måste vara innebära en brottslig gärning att göra vad han gjorde. Så det hoppas jag verkligen, att det tas om hand på rätt sätt.