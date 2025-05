Skandalscener på Ullevi – åskådare måttade slag

Matchen mellan IFK Göteborg och Östers IF är tillfälligt avblåst.

Detta på grund av att en supporter sprungit in på plan och måttat slag mot Östers mittback Sebastian Starke Hedlund.



Östers IF tog ledningen mot IFK Göteborg och burop och visslingar ägde rum på Gamla Ullevi.



Strax efter målet sprang en åskådare in på planen mot Östers mittback Sebastian Starke Hedlund. Detta efter att spelet pausats till följd av att målvakten Robin Wallinder satt sig ner i gräset.

Åskådaren sprang då fram till Sebastian Starke Hedlund och måttade ett slag mot backen, men träffade inte spelaren eftersom han hann ducka. Åskådaren sprang supportern tillbaka mot Blåvitts kortsida igen men ordningsvakter lyckades få tag på honom. Vad de såg ut som fick han lämna arenan.



Spelet stoppades och spelarna lämnade planen och gick ned i sina omklädningsrum.



Efter ungefär en timme kom beskedet att matchen skulle återupptas.