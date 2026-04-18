IFK Göteborg utan seger – kryssade mot Halmstad

IFK Göteborg är fortsatt utan seger.

Borta mot Halmstads BK fick man endast med sig en poäng.

Inför mötet i Halland jagade båda lagen sina första segrar för säsongen.



Efter en mållös första halvlek spräcktes dödläget med drygt 30 minuter kvar när Omar Faraj satte 1–0 till HBK.

IFK Göteborg hade dessförinnan haft ett mål bortdömt för hands och skapade flera farliga lägen, bland annat ett skott i ribban.

Kort efter HBK:s ledningsmål kvitterade IFK Göteborg. Tobias Heintz placerade in en boll från nära håll vilket var lagets första mål i allsvenskan 2026.



Efter kvitteringen tog Blåvitt över spelet under en period och pressade tillbaka HBK, vilket resulterade i flera målchanser. Närmast ett ledningsmål kom Felix Eriksson, som träffade stolpen med sitt avslut.

Trycket mattades dock av mot slutet, och varken HBK eller Blåvitt lyckades skapa någon riktig slutforcering. Matchen slutade 1–1.