IFK Norrköping tillbaka i allsvenskan

IFK Norrköping blev bara en säsong i superettan.

Med 4–0 mot Gif Sundsvall säkrades återkomsten till allsvenskan.

Christoffer Nyman stod för två mål och två assist.

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IFK Norrköping åkte ur allsvenskan i fjol för första gången sedan 2010. Inför säsongen i superettan byggdes truppen till stora delar om, men lagkaptenen Christoffer Nyman fanns kvar i anfallet.

Det var också Nyman som avgjorde när ”Peking” tog emot Gif Sundsvall på tisdagskvällen. Anfallaren gjorde två mål och spelade fram till två när Norrköping vann med 4–0 och säkrade avancemanget till allsvenskan.

Det är andra gången Nyman skjuter upp klubben. För 16 år sedan gjorde han det avgörande målet mot Ängelholm, när Norrköping senast tog steget upp till allsvenskan.

Efter slutsignalen sprang hemmasupportrarna in på planen för att fira med spelarna.

– Det är svårt att beskriva känslorna. Det känns hur skönt som helst, så klart. Vi studsar tillbaka direkt. Vi stod här för ett år sen i mörkare tider, men nu är vi hemma igen, säger Alexander Fransson till TV4.

Det återstår fyra omgångar av superettan.