IFK Norrköpings knep inför kvalet: “Spelade curling”

IFK Norrköping har förberett sig inför två av sina viktigaste matcher någonsin.

Då har ”Pekingspelarna” åkt iväg och spelat curling.

– Det var väldigt kul men sjukt svårt, säger mittbacken Max Watson till FotbollDirekt.

Efter sex raka förluster i allsvenskan stod det, efter den sista omgången, klart att IFK Norrköping landade in på en kvalplats. Över två matcher kommer vinnaren mellan ”Peking” och Örgryte IS att knipa en plats i den svenska högstaligan nästa år – medan det andra får infinna sig med spel i superettan.

Trots att IFK Norrköping har befunnit sig i en mycket djup formsvacka menar mittbacken Max Watson, 29, att stämningen inom gruppen är god.

– Jag tycker att vi har en positiv och bra stämning. Det är klart att det, direkt efter sista matchen mot Göteborg, var tufft. Samtidigt har vi fått många dagar på oss att kurera och acceptera läget. Nu är det bara positiva tongångar om att vi ser fram emot matchen, säger Max Watson till FotbollDirekt.

Har ni gjort någonting speciellt för att svetsa samman gruppen?

– Det har varit lite teambuilding. Vi var och spelade curling med laget någon eftermiddag. Men mycket handlar om att ta nya tag och justera lite på träningsplanen. Vi har haft många pass i och med landslagsuppehållet så det har funnits tid att slipa på det vi har känt att vi behövt. Det har varit bra, men det blev som sagt en liten curling-eftermiddag. Det var väldigt kul men sjukt svårt.

När FotbollDirekt frågar Watson hur man tar sig igenom en resultatmässigt tuff period menar han att det är en blandning av att acceptera läget och se det för vad det är.

– Det är klart att vi vet om att vi kommer från en tuffare trend men samtidigt blir det här någon form av ny tävling om man säger så. Det blir två finaler och lite som en första- och andra halvlek. Det blir lite annorlunda än det man är van vid i en seriematch men det är ett kval och alla vet vad som står på spel.

Watson fortsätter:

– Samtidigt ser vi oss själva fortfarande som ett väldigt bra fotbollslag. Vi har alla möjligheter i världen att fixa detta, även om det kommer att bli tufft då ÖIS har gjort det bra i superettan i år. Mycket handlar om att gjuta mod i varandra och gå ut och njuta på något sätt. Det är klart att de spelar för att vinna någonting och vi har någonting att förlora – men det är fortfarande fotboll och matcher som betyder något. Det handlar om att acceptera läget och vi ska försöka göra allt för att ta den chansen vi har fått.

”Det enda vi spelar för nu är allsvenskan 2026”

Hur hanterar man den press som finns på er inför det som komma skall?

– Jag tror att det är väldigt individuellt. Det finns vissa som har varit med om liknande situationer och som kanske kan sprida ett form av lugn då de vet hur man ska handskas med det. Sedan finns det vissa som kanske är nya i de här situationerna och det är någonting man måste lära sig som professionell idrottare. Det är liksom inte alltid guld och gröna skogar, ibland kommer det sådana här dagar med där man behöver gräva djupt. Jag tror att många känner olika saker inför det här, både på gott och ont, men vi behöver komma samman och hjälpas åt om någon tycker att det är jobbigt. I slutändan är det “bara fotboll” även om vi vet att det betyder mycket för många. Det gäller att hitta någonting som fungerar för en själv, om man säger så.

Nu väntar som sagt två av IFK Norrköpings mest viktiga matcher i föreningens historia. Skulle Max Watson och hans lagkamrater lyckas säkra ett kontrakt i allsvenskan nästa år hymlar han inte med vad det hade betytt.

– Det hade såklart varit otroligt kul och skönt för oss. Oavsett hur det har gått i år finns det fortfarande en chans att göra rätt för sig. Jag tror att många känner att man gärna vill visa att vi är ett bättre lag än vad vi har varit, även om en tabell aldrig ljuger över 30 omgångar. Jag tror att jag och många i laget känner att det finns mer att ge, men samtidigt måste man gå ut och visa att man förtjänar det. Men, det enda vi spelar för nu är att vi ska kunna spela i allsvenskan 2026, avslutar Watson.

Dagens kvalmatch mellan Örgryte IS och IFK Norrköping har avspark klockan 15.00. Returen spelas på lördag nästa vecka.