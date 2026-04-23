Ilskan i AIK efter sena kallduschen: ”Mitt fel”

AIK föll sent mot Degerfors.

Johan Hove tar på sig baklängesmålet.

– Det är bara dåligt av mig, säger Johan Hove i TV4:s sändning.

Det stod 1–1 mellan Degerfors och AIK när Johan Hove i den 85:e minuten skulle ta en frispark på egen planhalva. Norrmannen valde att skjuta på Dijan Vukojevic som stod nära bollen.

I stället för att domaren blåste för att ta om frisparken fortsatte spelet och Vukojevic hittade Arman Taranis som satte segermålet för hemmalaget.

Efter matchen var Hove upprörd över upprinnelsen till baklängesmålet.

– Vi får frispark och sen står han en halv meter framför mig. Tre meter står det i regelboken och han flyttar sig inte. Jag väntar på honom tillräckligt och då sparkar jag bollen på honom. Jag tänker att domaren ska blåsa men han gör det inte, säger Hove i TV4:s sändning.

Samtidigt tar AIK-mittfältaren ansvar för det insläppta målet.

– Sen är det bara dåligt av mig efteråt som leder till mål. Det är mest mitt fel.

För Degerfors var det den första segern på hemmaplan sedan 6 april förra året.



