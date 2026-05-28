Ilskan i studion efter domarmissen: ”Vad är det för nivå?”

Ett gult kort och avstängning på Joackim Fagerjord glömdes registreras.

Allsvenskan Direkt-studion rasar efter domartabben.

– Sådana saker ska inte gå att missa, säger FotbollDirekts Mattias Eckerman.

Det var inför matchen mellan IK Sirius och Gais som mittfältare Joackim Fagerjord hade dragit på sig tre gula kort. Gais-mittfältaren fanns dock med i truppen och senare i startelvan i matchen.

Anledningen till att Fagerjord kunde spela matchen var att det gula kortet han ådrog sig mot Malmö FF inte hade registrerats i domarrapporten.

– Sirius uppmärksammade det här innan matchen och skickade in en överklagan och som jag förstår det går det inte att ändra en domarrapport efter 72 timmar. Det vill säga att det gula kortet inte finns eftersom det inte går att lägga till i efterhand, säger FotbollDirekts Fredrik de Ron i Allsvenskan Direkt.

Programledare Mattias Eckerman rasar:

– Vad är det för jävla nivå? Sådana saker ska inte gå att missa. Kolla vilka namn du har skrivit ner på ditt gula kort, sätt dig ner efter matchen och skriv in det i rapporten.

”Det blir så löjligt låg nivå”

Sirius vann matchen mot Gais med 2–1 och efter slutsignal var Andreas Engelmark rasande efter missen att stänga av Fagerjord. De Ron förstår Sirius-tränarens frustration.

– Det blir så löjligt låg nivå, så jävla oprofessionellt på ett sätt som är jävligt ocharmigt. Jag blir faktiskt lite upprörd över att det kan skötas på det här sättet. Det är alldeles för dåligt.

Allsvenskan Direkt-studion kan inte förstå hur det går att göra en sådan miss. De menar att det borde finnas ett bättre system för att misstag som dessa inte ska upprepa sig

– Det går ju att göra domarmisstag under matchen, för där är man bara en människa. Men efter matchen måste väl rutiner finnas för att skriva en rapport ordentligt, förklarar Eckerman.

– Det räcker med att gå in och kolla på valfri livescore-app så ser du det där gula kortet. Det behöver nästan inte vara så att det behöver skrivas upp i någon domarrapport utan det borde kunna skötas automatiskt. Att det inte finns ett sådant system är ett underbetyg till hela svensk fotboll egentligen. Det är larvigt, avslutar De Ron.

