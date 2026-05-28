Neymar går kamp mot klockan inför VM

Neymar riskerar att missa VM.

Storstjärnan är skadad och har förts till en privatklinik.

Nu går 34-åringen en kamp mot klockan.

Foto: Alamy

Den tidigare Barcelona– och PSG-stjärnan Neymar, 34, togs ut i Carlo Ancelottis brasilianska VM-trupp till enorm glädje i hemlandet. VM 2026 väntas bli ex-stjärnans sista mästerskap innan han lägger karriären på hyllan – men nu är Neymars deltagande i fara.

Redan för en vecka sedan rapporterades han ha dragit på sig en ny skada.

– Neymar har en mindre vadskada, en svullnad, sa Santos lagläkare Rodrigo Zogaib till Globo.

Oron i Brasilien

Skadan sades dock inte vara vidare allvarlig, men när Brasilien tränade under onsdagen var Neymar inte närvarande. Enligt det brasilianska fotbollförbundet har han förts till en privatklinik i Rio de Janeiro för att genomgå tester för vadskadan.

”Ingen ytterligare information kommer att lämnas förrän det brasilianska landslagets medicinska team har slutfört sina utvärderingar”, skriver förbundet enligt Marca.

Foto: Alamy

Brasilien premiärspelar mot Marocko den 14 juni.