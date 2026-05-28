Neymar går kamp mot klockan inför VM
Neymar riskerar att missa VM.
Storstjärnan är skadad och har förts till en privatklinik.
Nu går 34-åringen en kamp mot klockan.
Den tidigare Barcelona– och PSG-stjärnan Neymar, 34, togs ut i Carlo Ancelottis brasilianska VM-trupp till enorm glädje i hemlandet. VM 2026 väntas bli ex-stjärnans sista mästerskap innan han lägger karriären på hyllan – men nu är Neymars deltagande i fara.
Redan för en vecka sedan rapporterades han ha dragit på sig en ny skada.
– Neymar har en mindre vadskada, en svullnad, sa Santos lagläkare Rodrigo Zogaib till Globo.
Oron i Brasilien
Skadan sades dock inte vara vidare allvarlig, men när Brasilien tränade under onsdagen var Neymar inte närvarande. Enligt det brasilianska fotbollförbundet har han förts till en privatklinik i Rio de Janeiro för att genomgå tester för vadskadan.
”Ingen ytterligare information kommer att lämnas förrän det brasilianska landslagets medicinska team har slutfört sina utvärderingar”, skriver förbundet enligt Marca.
Brasilien premiärspelar mot Marocko den 14 juni.
