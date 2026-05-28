Ny statistik: Gyökeres överlägsen – slår stjärnorna

Viktor Gyökeres är inte bara en målskytt.

Svensken är också den anfallare som springer mest jämfört med sina lagkamrater.

Det visar statistik från CIES Football Observatory.

Viktor Gyökeres är tillsammans med Arsenal Premier League-mästare för första gången på 22 år. Svensken blev lagets meste målskytt med 14 fullträffar under ligasäsongen.

Ny statistik visar att Gyökeres inte bara är en farlig målskytt. Han är även en spelare som springer – väldigt mycket.

Enligt CIES Football Observatory är Gyökeres den anfallare som springer längst jämfört med sina lagkamrater av spelare i de fem största ligorna.

Blågult-stjärnan slår spelare som Harry Kane, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé och Erling Haaland.

Gyökeres anslöt till Arsenal inför säsongen och har svarat för 21 mål och tre framspel på 54 tävlingsframträdanden.

Hans avtal med ”Gunners” sträcker sig till sommaren 2030.