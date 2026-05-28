Uppgifter: Spurs i dragkamp om skandalspelaren

Roma uppges jaga Marseilles Mason Greenwood.

Nu sägs även Tottenham Hotspur ge sig in i leken.

Enligt tidigare uppgifter ska italienska Roma vara intresserat av en värvning av Marseilles engelska ytter Mason Greenwood. Enligt bland annat Calciomercato ska huvudstadsklubben visa intresse för en övergång i sommar, men även engelska Tottenham Hotspur har tidigare kopplats ihop med 24-åringen.

Spurs nya tränare, Roberto De Zerbi, ska nämligen vara en beundrare av Greenwood och duon firade stora framgångar tillsammans i Marseille.

Har dialog med Greenwood

Enligt transferjournalisten Nicolò Schira ska intresset nu ha intensifierats. Enligt Schira ska Roma och Spurs vara i en dragkamp om att värva engelsmannen i sommar och båda klubbarna sägs vara i diskussioner om en övergång.

Mason Greenwood lämnade Manchester United under sommaren 2024 efter att ha stått anklagad för försök till våldtäkt och misshandel av sin flickvän. Han har fått stor kritik över hela fotbollsvärlden men i Marseille har engelsmannen stått för totalt 48 mål och 17 assist på bara 81 matcher.