Uppgifter: Maresca har kritat på för Man City

Manchester City har hittat Pep Guardiolas efterträdare.

Enligt Nicolò Schira har Enzo Maresca kritat på för storklubben.

Trotjänaren Pep Guardiola har lämnat Manchester City efter tio år i klubben. Spanjoren är klubbens mest framgångsrika tränare någonsin, men nu är det dags för en ny era på Etihad Stadium i de blåa delarna av Manchester.

Transfergurun Fabrizio Romano rapporterade nyligen att den tidigare Chelsea– och Leicester-tränaren Enzo Maresca är huvudkandidaten till att ta över toppklubben. Enligt uppgifterna ska parterna vara muntligt överens om ett kontrakt som sträcker sig över tre år.

Nu sägs allt vara klart.

Kontraktet påskrivet

Det är transferjournalisten Nicolò Schira som under torsdagsmorgonen inkommer med en uppdatering om tränarrekryteringen. Enligt uppgifterna ska allt vara påskrivet och klart och Enzo Maresca är officiellt den nya Manchester City-tränaren.

Han ansluter, enligt Schira, tillsammans med tränarstaben Willy Cavallero, Roberto Vitiello och Michele De Barnardin.

🔜 Done Deal and confirmed! Enzo #Maresca is new #ManchesterCity’s manager. Contract already signed and staff just completed (there will be Willy Cavallero, Roberto Vitiello and Michele De Bernardin). #transfers #MCFC https://t.co/ryDTXnUkBw — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2026

Enzo Maresca fick sparken från Chelsea i början av 2026. Sedan dess har italienaren gått utan jobb.