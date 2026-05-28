Foto: Alamy

Uppgifter: Maresca har kritat på för Man City

Fredrik de Ron
Manchester City har hittat Pep Guardiolas efterträdare.
Enligt Nicolò Schira har Enzo Maresca kritat på för storklubben.

Newcastle upon Tyne, Storbritannien. 20 december 2025. Enzo Maresca, tränare för Chelsea FC, under Premier League-matchen mellan Newcastle United FC och Chelsea FC på St James' Park i Newcastle upon Tyne, England, den 20 december 2025. Foto: Lee Keuneke/Every Second Media. Källa: Every Second Media/Alamy Live News
Trotjänaren Pep Guardiola har lämnat Manchester City efter tio år i klubben. Spanjoren är klubbens mest framgångsrika tränare någonsin, men nu är det dags för en ny era på Etihad Stadium i de blåa delarna av Manchester.

Transfergurun Fabrizio Romano rapporterade nyligen att den tidigare Chelsea– och Leicester-tränaren Enzo Maresca är huvudkandidaten till att ta över toppklubben. Enligt uppgifterna ska parterna vara muntligt överens om ett kontrakt som sträcker sig över tre år.

Nu sägs allt vara klart.

Kontraktet påskrivet

Det är transferjournalisten Nicolò Schira som under torsdagsmorgonen inkommer med en uppdatering om tränarrekryteringen. Enligt uppgifterna ska allt vara påskrivet och klart och Enzo Maresca är officiellt den nya Manchester City-tränaren.

Han ansluter, enligt Schira, tillsammans med tränarstaben Willy Cavallero, Roberto Vitiello och Michele De Barnardin.

Enzo Maresca fick sparken från Chelsea i början av 2026. Sedan dess har italienaren gått utan jobb.

Arkivbild daterad 2025-01-25 på Pep Guardiola och Enzo Maresca. Pep Guardiola kan lämna posten som tränare för Manchester City FC vid säsongens slut, efter att FA-cupvinnarna inte kommenterat nya uppgifter om att spanjoren kommer att lämna i sommar. Publiceringsdatum: tisdagen den 19 maj 2026.
Guardiola och Maresca. Foto: Alamy

