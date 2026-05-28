Kalmar-succén uttagen till Finlands landslag – ersätter Ståhl

Rony Jansson kallas till Finlands A-landslag för första gången.

Där ersätter ytterbacken Djurgårdens Adam Ståhl.

Kalmar FF:s succéback Rony Jansson, 22, har spelat samtliga minuter i årets allsvenska. Nu kallas den finska högerbacken, som tidigare representerat Finlands U21-landslag, upp till herrlandslaget för första gången.

22-åringen är en del av det finska landslaget som ska möta Tyskland och Ungern i två träningsmatcher. Han ersätter Djurgårdens Adam Ståhl i truppen och ansluter till Finlands landslag på söndag.

Rony Jansson är uttagen till det finska A-landslaget inför de kommande landskamperna mot Tyskland och Ungern🇫🇮https://t.co/E8jsGEbuqQ pic.twitter.com/KMId6fOSQY — Kalmar FF (@KalmarFF) May 28, 2026

I truppen återfinns även allsvenska bekantingar som Djurgårdens Miro Tenho, Tony Miettinen från Mjällby och ex-Siriusspelaren Leo Walta.