Foto: Bildbyrån

Inget tak för Bajens afrikanska satsning: ”Nej det gör det inte”

Ola Gustavsson
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Hammarby gör en satsning på den afrikanska kontinenten som ingen allsvensk konkurrent har varit i närheten av. 
Men trots att omfattningen bara ökar och att det i dag finns hela nio spelare från Afrika så finns det inte något tak. 
– Nej det gör det inte men vi behöver vara väldigt noggranna, säger nye chefsscouten Philip Berglund till FotbollDirekt. 

Foto: Bildbyrån

Hammarbys framgångar i Afrika har pågått i bra många år och började med namn som Joseph Aidoo och Odilon Kossounou som båda slog försäljningsrekord – och satte ett anseende där nere som skulle få fäste. 

Fortsättningen som vi ser i dag har utvecklats till ”big business” som har gett bland andra Akinkunmi Amoo, Nathanael Adjei och Bazoumana Toure – en trio som dragit in nära 250 miljoner kronor. 
Och engagemanget bara växer. 

