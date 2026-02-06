Inget tak för Bajens afrikanska satsning: ”Nej det gör det inte”

Hammarby gör en satsning på den afrikanska kontinenten som ingen allsvensk konkurrent har varit i närheten av.

Men trots att omfattningen bara ökar och att det i dag finns hela nio spelare från Afrika så finns det inte något tak.

– Nej det gör det inte men vi behöver vara väldigt noggranna, säger nye chefsscouten Philip Berglund till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys framgångar i Afrika har pågått i bra många år och började med namn som Joseph Aidoo och Odilon Kossounou som båda slog försäljningsrekord – och satte ett anseende där nere som skulle få fäste.

Fortsättningen som vi ser i dag har utvecklats till ”big business” som har gett bland andra Akinkunmi Amoo, Nathanael Adjei och Bazoumana Toure – en trio som dragit in nära 250 miljoner kronor.

Och engagemanget bara växer.