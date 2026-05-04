Isherwoods uppmaning inför derbyt: ”Slakta dem”

Thomas Isherwood ställdes mot sin gamla lagkamrater när Elfsborg tog emot AIK.

Efter matchen gav han Gnaget-spelarna en boost inför derbyt på söndag.

– Jag sa att de ska slakta dem, säger han till Fotbollskanalen.

Thomas Isherwood fick inget förlängt kontrakt med AIK efter förra säsongen. Istället blev det en flytt till Borås och Elfsborg inför årets allsvenska.

Under söndagens ställdes mittbacken mot sina gamla lagkamrater igen.

– Det är klart att det är en speciell dag för mig. Man har delat omklädningsrum i ett och ett halvt år. Det är en klubb som har visat mig väldigt mycket kärlek, från supportrar och spelare. Så det är klart att det blir speciellt, säger Isherwood till Fotbollskanalen.

För AIK:s del väntar ett Tvillingderby mot Djurgården på söndag. Isherwood gav ett tydligt budskap till sina forna lagkamrater inför mötet.

– Slakta. Kör. Jag sa att de ska slakta dem. Jag hoppas bara att de fick en kick, återger han han.

– Det är inte i alla lag man känner så. Men i vissa omklädningsrum med spelarna så blir det en extra känsla. Med spelarna som jag var med under 2025 hade vi en väldigt bra kemi. Alla i Stockholm vet vad derby innebär. Jag ska inte ljuga, det är klart att jag pushar för något bra för AIK. Det är en stor match.

Thomas Isherwood gjorde totalt 31 matcher i AIK-tröjan.