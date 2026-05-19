”Jag får stryk och det borde vara nog…”

STOCKHOLM. Han sänkte Djurgården – och firade provokativt.

Då köper Neo Jönsson att han fick Hampus Finndell emot sig.

– Jag får stryk efteråt och det borde vara nog, säger Sirius matchvinnare.

Sirius leder allsvenskan med fem poäng, detta efter måndagskvällens 3-2-viktoria mot Djurgården inför drygt 23 000 åskådare.

– Vi älskar de stora matcherna, vi brinner för det. Det ger oss fem procent extra och då gäller det att ta tre poäng. Det gör vi också, säger Neo Jönsson belåtet efteråt och fortsätter:

– Vi har en stark tro på oss själva. Det spelar ingen roll var vi är och vad det står i matchen, vi kan alltid ta tre poäng. Vi gör det igen.

Sirius vände underläge 0-1 till 2-1 för att sedan efter Djurgårdens 2-2-mål i upptakten av andra halvlek replikera tämligen omgående med Neo Jönssons segermål i 56:e minuten.

Jönsson fick bollen efter en kontring och placerade läckert in avgörandet.

Men det var själva efterspelet som blev stora grejen, detta eftersom han firade provokativt mot Djurgårdens supportrar.

– Helt ärligt blir det svart när jag får bollen och så gör jag mål. Men jag tycker lite att det här är en del av spelet. Någon i Djurgården gjorde en liknande målgest i derbyt mot Gnaget senast. Jag får lite stryk efteråt och det borde vara nog, jag tycker gult kort var lite hårt, säger Jönsson som alltså varnades efter firandet.

Stryk säger du, vad hände?

– Finndell säger att ”det där gör du aldrig om igen” och jag förstår hans sida, jag förstår till hundra procent hans uppbackning av supportrarna. Jag får ta det stryket.

Men vad hände rent fysiskt er emellan?

– Det är skitsamma, jag bryr mig inte. Det var en onödig målgest i hans ögon, så det är skitsamma, avslutar talangen.