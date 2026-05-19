Uppgifter: Guardiola har bestämt sig – lämnar City efter tio år

Han anslöt till klubben är 2016.

Nu har Pep Guardiola bestämt sig.

Efter årets Premier League-säsong kommer han att tacka för sig, enligt Daily Mail.

Det var inför säsongen 2016 som Pep Guardiola valde att ta över Manchester City, efter en framgångsrik tid i FC Bayern München.

Omkring tio år senare har han vunnit 20 titlar med den ljusblå Manchester-klubben där en av dessa är Champions League-titeln.

Under den senaste tiden har dock spanjorens framtid i klubben varit omskriven. Nu har han, enligt Daily Mail, fattat ett beslut.

Efter de två sista matcherna av Premier League-säsongen kommer 55-åringen att tacka för sig och lämna huvudtränarjobbet i storklubben.

Således ser hans sista match ut att bli mot Aston Villa, hemma på Etihad, den 24 maj.

När det kommer till ersättaren rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano att City är i kontakt med den förre Chelsea-tränaren Enzo Maresca.

