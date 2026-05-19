Uppgifter: Sporting intresserade av Häcken-stjärnan

Han har ryktats till klubbar som FC Köpenhamn, Wolverhampton och Trabzonspor.

Nu är även den portugisiska storklubben Sporting ute efter Silas Andersen.

Det rapporterar tidningen A Bola.

Foto: Bildbyrån

I vintras valde en eftertraktad Silas Andersen att förlänga sitt kontrakt med BK Häcken. Trots det har ryktena kring hans framtid inte avstannat.

Sedan tidigare har klubbar som FC Köpenhamn, Wolverhampton, FC Köln och Trabzonspor rapporterats vara intresserade av Häcken-stjärnan.

Nu bör ännu en klubb adderas på den listan.

Det handlar om Sporting Lissabon, enligt portugisiska A Bola och Fotbollskanalen Headlines. De skriver att Andersen är ett av två alternativ som storklubben överväger att värva under sommaren.

Silas Andersens avtal med BK Häcken sträcker sig fram till slutet av 2029. Totalt sett står han noterad för spel i 55 matcher med ”Getingarna” i vilka han har gjort sju mål och tre assist.







