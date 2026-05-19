Uppgifter: Två Premier League-klubbar jagar Adeyemi

Karim Adeyemis framfart i Borussia Dortmund har gett upphov till andra klubbars intresse.

Manchester United och Chelsea är två av dessa.

Det rapporterar sajten TeamTalk.

Foto: Bildbyrån

Sedan 2022 har yttern Karim Adeyemi, 24, spelat för den tyska storklubben Borussia Dortmund.

Nu är två Premier League-klubbar ute efter tysken.

Det handlar om Manchester United och Chelsea som båda är intresserade av att plocka in den offensiva stjärnan under sommaren.

Lägg där till att gigantklubben själva är öppna för att säja Adeyemi i det fall att någon klubb erbjuder tillräckligt mycket pengar.

Under sina år i Dortmund har Karim Adeyemi spelat 146 matcher och gjort 36 mål samt 25 assist. Hans avtal med storklubben sträcker sig fram till sommaren 2027.