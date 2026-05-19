Ancelotti har tagit ut sin VM-trupp – Neymar får plats
Neymar kommer att få chansen att spela VM 2026.
Detta då han har tagits ut i förbundskapten Carlo Ancelottis 26-mannatrupp.
Det har varit en omdebatterad fråga under tämligen lång tid – Neymars vara eller icke vara i Brasiliens VM-trupp.
Detta med anledning av att han petades ur Carlo Ancelottis trupp i den föregående samlingen och har varit föremål för kritik efter sitt agerande mot en lagkamrat i klubblaget Santos.
Under natten till tisdag tog italienaren Ancelotti ut den 26-mannatrupp som kommer att representera Brasilien under världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada.
I den finns den 34-årige stjärnan med.
– Vi har utvärderat Neymar hela året. Han är en viktig spelare och kommer att vara viktig i VM. Han har samma roll och samma skyldigheter som de andra 25 spelarna, säger Ancelotti enligt Globo.
Däremot är det inte helt givet att Santos-spelaren kommer att göra minuter på planen.
– Jag vill vara tydlig, ärlig och transparent. Han kommer att spela om han förtjänar att spela, förklarar Ancelotti.
Utöver givna stjärnor som Vinicius Junior, Raphinha, Alisson och Marquinhos har Chelsea-spelaren João Pedro lämnats utanför truppen.
Hela Brasiliens trupp till VM:
Målvakter:
- Alisson
- Ederson
- Weverton
Försvarare:
- Alex Sandro
- Bremer
- Danilo
- Douglas Santos
- Gabriel Magalhaes
- Ibañez
- Leo Pereira
- Marquinhos
- Wesley
Mittfältare:
- Bruno Guimaraes
- Casemiro
- Danilo S
- Fabinho
- Lucas Paqueta
Anfallare:
- Neymar
- Vinicius Junior
- Igor Thiago
- Endrick
- Gabriel Martinelli
- Luiz Henrique
- Matheus Cunha
- Raphinha
- Rayan
