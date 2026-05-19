Foto: Bildbyrån

Ancelotti har tagit ut sin VM-trupp – Neymar får plats

Tor Sundberg
Webbredaktör
Neymar kommer att få chansen att spela VM 2026.
Detta då han har tagits ut i förbundskapten Carlo Ancelottis 26-mannatrupp.
Det har varit en omdebatterad fråga under tämligen lång tid – Neymars vara eller icke vara i Brasiliens VM-trupp.

Detta med anledning av att han petades ur Carlo Ancelottis trupp i den föregående samlingen och har varit föremål för kritik efter sitt agerande mot en lagkamrat i klubblaget Santos.

Under natten till tisdag tog italienaren Ancelotti ut den 26-mannatrupp som kommer att representera Brasilien under världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada.

I den finns den 34-årige stjärnan med.

– Vi har utvärderat Neymar hela året. Han är en viktig spelare och kommer att vara viktig i VM. Han har samma roll och samma skyldigheter som de andra 25 spelarna, säger Ancelotti enligt Globo.

Däremot är det inte helt givet att Santos-spelaren kommer att göra minuter på planen.

– Jag vill vara tydlig, ärlig och transparent. Han kommer att spela om han förtjänar att spela, förklarar Ancelotti.

Utöver givna stjärnor som Vinicius Junior, Raphinha, Alisson och Marquinhos har Chelsea-spelaren João Pedro lämnats utanför truppen.

Hela Brasiliens trupp till VM:

Målvakter:

  • Alisson
  • Ederson
  • Weverton

Försvarare: 

  • Alex Sandro
  • Bremer
  • Danilo
  • Douglas Santos
  • Gabriel Magalhaes
  • Ibañez
  • Leo Pereira
  • Marquinhos
  • Wesley

Mittfältare:

  • Bruno Guimaraes
  • Casemiro
  • Danilo S
  • Fabinho
  • Lucas Paqueta

Anfallare: 

  • Neymar
  • Vinicius Junior
  • Igor Thiago
  • Endrick
  • Gabriel Martinelli
  • Luiz Henrique
  • Matheus Cunha
  • Raphinha
  • Rayan

