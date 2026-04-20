Förstod skadans allvar direkt: ”Smärtan var enorm”

Efter en duell med Leon Hien blev Pontus Jansson liggande på marken.

Då förstod MFF-mittbacken skadans allvarlighet direkt.

– Min kropp hamnade i någon form av panikläge direkt, säger han till MFF Play.

I slutskedet av fredagens match mellan Djurgårdens IF och Malmö FF tvingades lagkaptenen Pontus Jansson att bli utburen på bår efter en duell med Leon Hien.

Dagen efter konstaterade spelaren själv och den Himmelsblå klubben att mittbackens korsband hade skadats och att han blir borta resten av säsongen. Nu berättar den före detta landslagsspelaren att han direkt förstod att skadan inte var lindrig.

– Jag förstod direkt att det var allvarligt. Hur min kropp liksom nästan hamnar i någon form av panikläge direkt. Sen så klart, med adrenalin och så. Smärtan den var enorm, säger 35-åringen till MFF Play och fortsätter:

– Jag målade hela tiden upp ett scenario i mitt huvud att det får vara allt annat än det främre korsbandet. Det var det enda jag hade i huvudet, hela natten, hela morgonen och hela eftermiddagen från att vi landar och de tar mig till röntgen.

Tråkigt nog nåddes han senare av mardrömsbeskedet.

– Då rasar allt ihop, förklarar Jansson.

Nu väntar en lång rehabilitering för 35-åringen som hoppas vara tillbaka till nästa säsong.

– Den största motivationen och största drivkraften för mig att komma tillbaka är det jag såg på planen under de 90 minuterna i fredags. Det var det MFF som vi alla vill se, avslutar han.