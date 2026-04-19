Malmö FF meddelar – Jansson missar hela säsongen

I slutskedet av fredagens match mellan Djurgårdens IF och Malmö FF tvingades lagkaptenen Pontus Jansson till byte på grund av en skada. Denna innebar även att MFF-mittbacken tvingades att bli utburen på bår.

I dag, söndag, meddelar både Malmö FF och Jansson själv att säsongen är över – då han har dragit sitt ena korsband.

”Skadan jag råkade ut för i fredags kommer att hålla mig borta ifrån spel resten av säsongen”, skriver Jansson i ett inlägg på Instagram och fortsätter:

”Som ni säkert förstår finns det flera tusen tankar i mitt huvud och mängden tårar jag fällt går inte att räkna. Det är också helt omöjligt att sätta ord på detta men jag ska försöka och även sätta det i perspektiv utifrån en supporters ögon.”



