Jansson hyllar lagkamraten: ”Imponerande”

Malmö FF vann mot Norrköping med 2–0.

Då fick Martin Olsson göra sin första start får året.

– Det är otroligt viktigt att ha en sån vid sidan av som kan hjälpa till att hålla de här ynglingarna i handen, säger Pontus Jansson till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF kommer från en tuff period där man senast förlorade med 1–5 mot Sirius. I gårdagens match mot IFK Norrköping valde man att starta Martin Olsson, som därmed gjorde sin första allsvenska start i år.

Lagkamraten Pontus Jansson hyllar 37-åringen.

– Imponerande insats. Han är kanske inte bäst på planen men han inger ett lugn och ett självförtroende i gruppen, en tro, att alla är påslagna. Det är bra för mig. Det är otroligt viktigt att ha en sån vid sidan av som kan hjälpa till att hålla de här ynglingarna i handen, säger Pontus Jansson.

Jansson betonar även vikten av att ha en sån rutinerad spelare som Martin Olsson i sin vardag på träningar men även när det är viktiga matcher.

– Väldigt mycket. När det går bra och du har mycket erfarenhet så skriker man efter unga, men när det inte går lika bra och du har massa unga så skriker man efter erfarenhet. Så det tar ut varandra på något sätt ibland. Men det var skönt att ha Martin i dag.

Malmö FF ligger trea i allsvenskan.