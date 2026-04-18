Jansson visar upp hatiska meddelanden: ”Förlorad värld”

I går tvingades Pontus Jansson bli utburen på bår.

Nu visar han upp hatiska meddelanden han har mottagit på sociala medier.

”Hoppas din karriär är över”, lyder ett av meddelandena.

Foto: Bildbyrån

I slutskedet av fredagens match mellan Djurgårdens IF och Malmö FF tvingades lagkaptenen Pontus Jansson till byte på grund av en skada.

Medan 35-åringen blev utburen på bår hördes tydliga burop från Blårändernas klacksektion. Direkt efter slutsignalen var stämningen på innerplan minst sagt uppjagad och ett stort tumult bröt ut mellan några spelare.

Det var inte heller endast på 3Arena som stämningen var hätsk. Under lördagen visar Pontus Jansson upp en skärmdump från sin DM-inkorg på Instagram, där han har mottagit flera hatiska meddelanden.

”Äckliga h*orungar”, skriver en person.

”Hoppas din karriär är över”, skriver en annan.

”Vad leker du din j*vla sopa”, skriver en tredje.

Mittbacken själv kommenterade händelsen med texten ”Förlorad värld”.

Djurgårdens SLO-konto (supporter liaison officer) på X skickade en stund senare ut följande inlägg:

”På förekommen anledning så vill vi påminna om att hat och hot aldrig är okej, varken på nätet eller annars. Varken mot våra egna eller andra”.