Jätteskillnaden på klubbarnas årskort – de är dyrast

Halmstads BK tar mest betalt för ett årskort 2026.

Det visar en undersökning gjord av SvenskaFans.

Samtidigt kommer Kalmar FF-supportrarna billigast undan.

Foto: Bildbyrån

Säsongen 2025 är över och nu blickar de svenska klubbarna fram mot ett nytt år. På klubblokalerna runt om i landet pågår nu försäljningen av årskort inför allsvenskan 2026 för fullt, men hur mycket klubbarna väljer att ta i betalt för en säsongsbiljett skiljer sig åt.

I en undersökning gjord av FotbollDirekts systersajt SvenskaFans framgår det att skillnaden mellan det dyraste och billigaste årskortet på ståplats landar på drygt 1 400 kronor.

Halmstads BK toppar listan över dyraste årskort (det gjorde HBK även i fjol) med en säsongsbiljett på ståplats för 2 400 kronor. Billigast är nyuppflyttade Kalmar FF, där ståplatssupportrarna kommer undan med 995 kronor för ett årskort. Det är en skillnad på drygt 140 procent.

Bild: SvenskaFans

Dyrast årskort på ståplats

Halmstads BK, 2 400 kr

Djurgårdens IF, 1 900 kr + medlemskap 450 kr

Malmö FF, 2 270 kr

IK Sirius, 1 999 kr

IF Elfsborg, 1 950 kr

Hammarby IF, 1 950 kr

BK Häcken, 1 940 kr

Västerås SK, 1 895 kr

Gais, 1 894 kr

Mjällby AIF, 1 799 kr

AIK, 1 730 kr

IFK Göteborg, 1 700 kr

Örgryte IS, 1 595 kr

Degerfors IF, 1 500 kr (fram till i januari)

IF Brommapojkarna, 1 250 kr

Kalmar FF, 995 kr

MFF tar 6 000 kr för sittplats

Supportrar som föredrar att sitta ned och se sitt favoritlag får dock betala betydligt mer än de som kan tänka sig att stå på läktaren.

För ett årskort på långsidan mitt på Eleda Stadion får Malmö FF-supportrar slanta upp hela 6 000 kronor, medan AIK tar 5 200 kronor för ett årskort på västra långsidan på Strawberry arena, visar SvenskaFans undersökning.

Billigast kommer Degerfors-fans undan. Ett årskort på sittplats på Stora valla kostar 3 000 kronor, oavsett var på arenan platsen är placerad.

