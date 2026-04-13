Jättesmäll för Bajen – Abraham bänkad

Paulos Abraham saknades i startelvan mot IK Sirius.

Hammarby-anfallaren har en befarad skada.

– Det är synd, säger lagkamraten Montader Madjed i TV4:s sändning.

Foto: Bildbyrån

Paulos Abraham fick en drömstart i allsvenskan när han i premiären blev hattrickskytt. Inför Bajens match mot IK Sirius saknades han däremot i startelvan.

Enligt Fotbollskanalen rör det sig om en känning.

Abraham befann sig på bänken samtidigt som han ersattes av Elohim Kaboré.

– Det är en bra anfallare (Elohim Kaboré) som kommer in. Det är synd att Paulos inte får spela, då han är skadad nu. Kaboré har gjort mål varenda gång han har fått spela i cupen, så vi tror på honom lika mycket. Det ska bli roligt att spela med honom, säger Bajen-lagkamraten Montader Madjed i TV4:s sändning.

Bajen vann den allsvenska premiären mot Mjällby.