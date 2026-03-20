Jetmir Haliti tränar med allsvensk klubb

Jetmir Haliti är klubblös sedan han lämnade tjeckiska Mlada Boleslav i vintras.

Nu tränar mittbacken med Västerås SK.

– Vi tyckte att det passade in, säger VSK:s sportchef Billy Magnusson till Västerås Läns Tidning.

Om två veckor gör Västerås SK comeback i allsvenskan. I premiären ställs man mot Kalmar FF på bortaplan.

Då kan Jetmir Haliti vara en del av nykomlingens trupp. Under fredagens träningspass fanns mittbacken med på planen. Klubbens sportsliga ledning ville få en bild av spelarens status.

– Både jag och Micke (Lustig, fotbollschef i VSK) känner Jetmir och det är egentligen inte mer än att vi tittar lite på honom och han känner lite på oss. Han är i en situation där han varit utan klubb ett tag så vi tyckte att det passade in, säger klubbens sportchef Billy Magnusson till VLT.

I Sverige har Haliti representerat klubbar som AIK, Mjällby och Jönköpings Södra. Han har därtill spelat för polska Jagiellonia Białystok.





