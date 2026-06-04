Athletic: Manchester Citys första bud på Anderson nobbat

Manchester City är högst angelägna om att knyta till sig Elliot Anderson.

Däremot kommer de att behöva höja sitt bud.

Detta då det första nobbades av Nottingham Forest, enligt uppgifter.

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Under en tuff säsong i Premier League har Elliot Anderson stuckit ut som ett glädjeämne i Nottingham Forest – och ryktats vara högst aktuell för en flytt under sommaren.

En av klubbarna det har rapporterats mycket om är Manchester City, som nu har tagit ett första steg i att värva stjärnan.

Enligt uppgifter från The Athletic har den ljusblå Manchesterklubben nu lagt ett första bud på 23-åringen – och fått det nobbat.

Detta med anledning av att man kräver mer pengar för den VM-uttagna engelsmannen. Budgivningen ser dock inte ut att komma till något slut utan City väntas inkomma med flera bud under den närmsta framtiden och är fast beslutna om att knyta till sig Anderson.

Enligt tidigare uppgifter kräver Nottingham Forest omkring en miljard kronor för att sälja sin stjärna. Andersons kontrakt med Nottingham Forest sträcker sig fram till sommaren 2029.

