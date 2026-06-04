Uppgifter: Malmö FF intresserat av Dif-stjärnan

Mikael Anderson, 27, kan vara föremål för en flytt från Djurgården.

Nu är Malmö FF intresserade av islänningen, enligt uppgifter.

Detsamma gäller saudiska Al-Qadsiah.

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Det var under fjolåret som Djurgårdens IF värvade Mikael Anderson, 27, från danska AGF Århus. Detta för en rapporterad övergångssumma på omkring 20 miljoner kronor.

Så sent som i måndags gjorde uppgifter från Expressen gällande att den offensiva stjärnan var aktuell för en flytt från Blåränderna redan under sommaren samt att det fanns ett stort intresse för honom.

Nu fyller danska Bold.dk på med intressanta uppgifter.

Det handlar om två nya klubbar som sägs vara intresserade av 27-åringen. Den ena är saudiska Al-Qadsiah som uppges visa konkret intresse för islänningen, den andra är Malmö FF.

Den danska sajten uppger att MFF är intresserade men också att en eventuell övergång är tveksam då de Himmelsblå just nu står utan tränare samt att Dif inte vill sälja till en direkt konkurrent.

Under sin tid i Djurgårdens IF har Anderson spelat 22 matcher.

