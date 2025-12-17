Jobbiga tiden i Bajen: ”Väldigt frustrerande”

Noah Persson kom som ett prestigeförvärv i somras, men har fortfarande inte fått visa upp sig.

Skada och bakslag satte stopp under hösten och i stället siktar Hammarbys vänstervinge på revansch 2026.

– Det har varit väldigt frustrerande, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I slutet av augusti värvade Hammarby från utlandet.

Noah Persson från schweiziska Young Boys anslöt på ett långt kontrakt till 2029 och bara dagar senare sålde Hammarby sin vänsterback Shaquille Pinas till den saudiska ligan.

Men det blev inget tronskifte under hösten, Persson brottades med skadebesvär och det blev först debut i säsongsavslutningen hemma mot Elfsborg med ett kort inhopp.

Med andra ord ser sig Noah Persson som ett nyförvärv till Hammarby inför nästa säsong.

– Det blir ju så. Jag har varit här några månader nu och det har varit väldigt frustrerande. När jag väl kom tillbaka på planen och kände mig nära att vara redo för match åkte jag på ett bakslag – och så fick jag göra om processen igen. Det har varit riktigt jobbigt, men jag är glad att jag krigat igenom det nu, säger Persson till FotbollDirekt.

Hyllningen till sitt gamla Mjällby: ”En bragd”

Persson. Foto: Bildbyrån

Vänstervingen som kan spela både vänsterback och wingback är från Blekinge och han kom till Mjällby redan som ungdomsspelare. Mellan 2021 och 2023 spelade han i klubbens A-lag innan det alltså blev Young Boys.

Väl tillbaka i allsvenskan fick Persson följa Mjällbys sagolika resa till SM-guldet.

– All kredd, de har gjort det sjukt bra. Det går inte att säga något annat än att det är välförtjänt. Det är en bragd liksom, säger han och fortsätter:

– Jag trodde att de skulle ta kliv, men inte att vinna guld. Klart man är imponerad.

Nu är det snarare Hammarby som ses som guldfavorit 2026. Ser du er som det också?

– Vi satsar för att vinna, men det gör nog andra klubbar också. Men ja, klart vi går för det.

Orden om Hellbergs exit – och svåra vägen in i landslaget

Nyligen blev det klart att Kim Hellberg lämnar för Middlesbrough och att Kalle Karlsson ersätter som ny tränare i Hammarby. Noah Persson ser det hela som naturligt.

– Jag visste att Kim var eftertraktad redan när jag skrev på. Jag har varit med i fotbollen några år nu och har haft x antal tränare. Det är vardag att spelare och tränare kommer och går.

Noah Persson var med på landslagets januariturné 2023 och under sin första tid i Young Boys nämndes han också i riktiga landslagsdiskussionen med Janne Andersson som förbundskapten. Med Jon Dahl Tomasson och nu Graham Potter vid rodret har konkurrensen sedan dess ökat rejält till vänster i backlinjen med både Dortmunds Daniel Svensson och Benficas Samuel Dahl som utmanare till Gabriel Gudmundsson.

– Men det är så det ska vara i landslaget, det är grymt många duktiga spelare där. Det är bara bra för Sverige, säger Persson och tillägger:

– Klart jag någon gång drömmer om att vara med i landslaget, men det är ingen jag funderar över. Jag har varit skadad nu och vill bara komma tillbaka. Vi tar det därifrån.